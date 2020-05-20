В Ереване украли статую легенды "Спартака"

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В Ереване украли статую легенды "Спартака"

В Ереване неизвестные украли статую легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, сообщает РБК-Спорт.

Скульптура Симоняна входила в скульптурную группу "Арарат-73", которая была установлена в честь чемпионства ереванского клуба в чемпионате СССР-1973.

Также воры украли статуи бывших игроков "Арарата" Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кееяна.

93-летний Симонян является первым вице-президентом РФС. В бытность футболистом выступал за "Динамо" (Сухуми), "Крылья Советов" (Москва) и "Спартак" (Москва). До сих пор является лучшим бомбардиром в истории "Спартака", забив 162 гола.

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