В Ереване украли статую легенды "Спартака"

В Ереване неизвестные украли статую легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, сообщает РБК-Спорт.

Скульптура Симоняна входила в скульптурную группу "Арарат-73", которая была установлена в честь чемпионства ереванского клуба в чемпионате СССР-1973.

Также воры украли статуи бывших игроков "Арарата" Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кееяна.

93-летний Симонян является первым вице-президентом РФС. В бытность футболистом выступал за "Динамо" (Сухуми), "Крылья Советов" (Москва) и "Спартак" (Москва). До сих пор является лучшим бомбардиром в истории "Спартака", забив 162 гола.

Не пропустите: "Спорт-Экспресс": Ташаев хочет разорвать контракт со "Спартаком". | http://soccernews.ru