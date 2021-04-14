В ЭСК РФС разъяснили все спорные решения арбитра Левникова в дерби "Локомотив" — "Спартак"

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза на сайте организации разместила разъяснения трех спорных моментов, которые произошли в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Спартак", который обслуживал арбитр Кирилл Левников.

Напомним, "красно-белые" обратились в ЭСК с просьбой провести оценку работу судьи в спорных эпизодах с неназначением пенальти в ворота хозяев на 44-й, 52-й и 87-й минутах встречи.

"Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Локомотива" на 44-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник "Локомотива" Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч небольшой контакт между Сильяновым и футболистом "Спартака" Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Локомотива" на 52-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что по имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста "Спартака" Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока "Локомотива" Пабло Насименто, не коснувшись его руки.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Локомотива" на 87-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра футболиста "Локомотива" Александра Сильянова он отскакивает к игроку "Спартака" Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.