В этом сезоне в ворота "Реала" назначили почти в 4 раза больше пенальти, чем в ворота соперников мадридцев

В сезоне 2020/21 в турнирах внутри Испании у мадридского "Реала" аномальное соотношение пенальти.

Со старта кампании в ворота "сливочных" уже назначили семь 11-метровых ударов, в то время как сами футболисты столичной команды пробивали "с точки" только дважды.

Напомним, что гол с пенальти стал победным для "Атлетика" во вчерашнем полуфинальном матче Суперкубка Испании против "Реала".

В Примере подопечные Зинедина Зидана идут на втором месте, отставая по потерянным очкам от лидирующего "Атлетико" на 10 баллов.

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