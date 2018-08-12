В этот день, 14 лет назад в "Барселону" перешел Это'О

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В этот день, 14 лет назад в "Барселону" перешел Это'О

12 августа 2004 года "Барселона" объявила о переходе камерунского нападающего "Мальорки" Самуэля Это'О.

Форвард обошелся в очень приличные для тех времен 27 миллионов евро.

Это'О выступал за "Барселону" с 2004 до 2009 года, провел за клуб 199 матчей и забил 130 голов. В составе каталонского клуба камерунец трижды стал чемпионом Испании, однажды стал обладателем Кубка Испании, дважды - обладателем Суперкубка Испании, а также выиграл две Лиги Чемпионов.

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