В этот день, 15 лет назад "Манчестер Юнайтед" купил Роналду

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В этот день, 15 лет назад "Манчестер Юнайтед" купил Роналду

12 августа 2003 года португальский нападающий "Спортинга" Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед".

Сумма трансфера составила 19 миллионов евро.

Роналду выступал за "МЮ" до 2009 года, а затем перешел в "Реал" за 94 миллиона евро.

Форвард провел за английский клуб 292 матча и забил 118 голов. В составе "МЮ" он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, два Кубка английской Лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира.

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