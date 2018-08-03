В этот день, 19 лет назад, "Арсенал" представил легендарного Анри

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В этот день, 19 лет назад, "Арсенал" представил легендарного Анри

3 августа 1999 году "Арсенал" объявил о переходе французского нападающего "Ювентуса" Тьерри Анри.

Трансфер футболиста, который стал легендой "Арсенала", обошелся лондонскому клубу в 16 миллионов евро.

Анри выступал за "Арсенал" до 2007 года, провел за клуб 369 матчей и забил 226 голов. В составе "канониров" он по два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии.

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