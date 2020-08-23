В этот день Месси выиграл единственный трофей со сборной Аргентины
12 лет назад - 23 августа 2008 года нападающий "Барселоны" Лионель Месси выиграл свой единственный трофей со сборной Аргентины.
В финальном турнире Олимпиады в Пекине Аргентина обыграла Нигерию со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Анхель Ди Мария.
С тех пор Месси четырежды доходил до финалов в составе сборной, но каждый раз терпел поражения. Аргентина с Месси в составе три раза проиграла в финале Кубке Америки и однажды - в финале чемпионата мира 2014 года.
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