В этот день за "Реал" и "Барселону" дебютировали соответственно Рауль и Иньеста

Теги барселонареал мадридраульандрес иньеста

В этот день за "Реал" и "Барселону" дебютировали соответственно Рауль и ИньестаВ этот день за мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону" дебютировали соответственно Рауль и Андрес Иньеста.

Легенда королевского клуба свой первый матч в большом футболе сыграл против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна в 1994-м году, а нынешний капитан "сине-гранатовых" - против бельгийского "Брюгге" в Лиге Чемпионов 15 лет назад.

Напомним, Иньеста рискует пропустить матч с "Олимпиакосом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов