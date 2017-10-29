В этот день за "Реал" и "Барселону" дебютировали соответственно Рауль и Иньеста

В этот день за мадридский "Реал" и каталонскую "Барселону" дебютировали соответственно Рауль и Андрес Иньеста.

Легенда королевского клуба свой первый матч в большом футболе сыграл против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна в 1994-м году, а нынешний капитан "сине-гранатовых" - против бельгийского "Брюгге" в Лиге Чемпионов 15 лет назад.

Напомним, Иньеста рискует пропустить матч с "Олимпиакосом". | soccernews.ru