"В этот раз не отскочили". Дзюба прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе своей команды над "Спартаком" (1:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Чего не хватило, чтобы вновь забить "Спартаку"? Не знаю. Может, где-то эмоции захлестывали, а где-то усталость сказывалась. Что-то тяжело было сегодня, все тяжело двигались, и поле какое-то песочное, непонятное. Но главное — это то, что мы выиграли и набрали три очка в матче с принципиальным соперником.
Нет смысла рассуждать о том, как бы команда восприняла поражение. Мы выиграли. Мы знали, что выиграем. В прошлом году "Спартак" два раза от нас отскочил, а в этом нет. Вот и все", - заявил Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Зенит" благодаря победе делит 1-3 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" и "Ростовом". "Спартак" опустился на 6-ю позицию.
Не пропустите: "Сумасшедший гол". Кононов сделал заявление после поражения "Спартака" от "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Караваев близок к переходу в "Зенит"
-
"Витесс" Слуцкого обыграл АЗ и вышел на 1-е место в чемпионате Нидерландов
-
В "Спартаке" высказались о возможном возвращении Промеса
-
"Вильярреал" - "Реал" - 2:2: видеотрансляция матча 3-го тура Ла Лиги
-
Неймар и Роналду в средневековой одежде сразились на световых мечах
-
"Порту" разгромил "Виторию Гимарайнш" благодаря дублю Мареги
-
"Лацио" - "Рома" - 1:1 (видеообзор матча)
-
Кононов назвал виновного в поражении "Спартака" от "Зенита"
-
"Атлетико" обыграл "Эйбар", отыгравшись с 0:2
-
"В этот раз не отскочили". Дзюба прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком"
-
"Сумасшедший гол". Кононов сделал заявление после поражения "Спартака" от "Зенита"
-
Болельщики "Спартака" вывесили баннер о Дзюбе, Сутормине и Кокорине
-
6
"Спартак" проиграл "Зениту" в матче РПЛ
-
"Лацио" и "Рома" расписали боевую ничью в Серии А
-
ПСЖ объявил о переходе вратаря сборной Испании
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в феерическом матче
-
"Монако" Головина вновь не сумел выиграть в Лиге 1
-
Дубль Парехо принес победу "Валенсии" над "Мальоркой"
-
Форвард "Спартака" перейдет в "Тамбов"
-
Фернандеш прилетел в Краснодар, чтобы завершить трансфер в стан "быков"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4