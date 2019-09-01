"В этот раз не отскочили". Дзюба прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе своей команды над "Спартаком" (1:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Чего не хватило, чтобы вновь забить "Спартаку"? Не знаю. Может, где-то эмоции захлестывали, а где-то усталость сказывалась. Что-то тяжело было сегодня, все тяжело двигались, и поле какое-то песочное, непонятное. Но главное — это то, что мы выиграли и набрали три очка в матче с принципиальным соперником.

Нет смысла рассуждать о том, как бы команда восприняла поражение. Мы выиграли. Мы знали, что выиграем. В прошлом году "Спартак" два раза от нас отскочил, а в этом нет. Вот и все", - заявил Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Зенит" благодаря победе делит 1-3 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" и "Ростовом". "Спартак" опустился на 6-ю позицию.

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