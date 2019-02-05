В этой встрече нет фаворита: Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

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В этой встрече нет фаворита: Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от матча в 1/2 финала Кубка Испании с "Реалом". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Матчи с "Реалом" всегда исключительные. Выхода в финал ждут обе команды. В этой встречи нет фаворита, может случится все что угодно. У нас в составе отличные игроки, есть тот, кого мы считаем лучшим в мире, однако футболисты мадридского клуба тоже лучшие. Если Месси сможет игра - он будет это делать, если нет - будет восстанавливаться. Победить может каждый", - сказал Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, Месси может пропустить этот матч из-за того, что был травмирован 2 февраля, играя с "Валенсией".

Первая игра 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" - "Реал" пройдет завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу". 

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Комментарии

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