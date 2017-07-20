В "Эвертоне" серьезно рассчитывают подписать Жиру

"Эвертон" надеется подписать нападающего лондонского "Арсенала" Оливье Жиру.

В 30-летнем французе руководство клуба видит замену бывшему игроку команды Ромелу Лукаку, который летом пополнил ряды "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что главным претендентом на француза остается дортмундская "Боруссия". В Лондоне надеются выручить за игрока более 22-х миллионов евро.

В минувшем сезоне Жиру сыграл в 40-ка официальных матчах, забив 16 голов и отдав семь результативных передач.

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