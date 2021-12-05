В "Эвертоне" высказались об интересе к Азмуну

1 Теги зенит санкт-петербургэвертонсердар азмун

В "Эвертоне" высказались об интересе к АзмунуФото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс прокомментировал слухи об интересе ливерпульского клуба к иранскому форварду "Зенита" Сердару Азмуну.

"В "Эвертоне" уже есть четыре нападающих: Тосун, Рондон, Ришарлисон и Кэлверт-Льюин. Как вы думаете, интересен ли нам еще один?", — сказал Брандс.

Контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Севилья" и "Лион".

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