В "Эвертоне" высказались об интересе к Азмуну

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс прокомментировал слухи об интересе ливерпульского клуба к иранскому форварду "Зенита" Сердару Азмуну.

"В "Эвертоне" уже есть четыре нападающих: Тосун, Рондон, Ришарлисон и Кэлверт-Льюин. Как вы думаете, интересен ли нам еще один?", — сказал Брандс.

Контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Севилья" и "Лион".

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