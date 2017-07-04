В "Эвертоне" ждут возвращения Руни

"Эвертон" надеется на то, что нападающий Уэйн Руни примет решение вернуться в клуб.

"Ириски" надеются договориться как с "Манчестер Юнайтед", так и самим футболистом по финансовой составляющей сделки.

Напомним, что Руни начал карьеру именно в "Эвертоне". В 2004 году он перешел в "Манчестер Юнайтед".

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