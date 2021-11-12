В "Эвертоне" жёстко отреагировали на слухи о трансфере Головина

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В "Эвертоне" жёстко отреагировали на слухи о трансфере Головина

Фото инстаграм Александра Головина

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс дал комментарии касательно последних новостей о возможном переходе в английский клуб полузащитника "Монако" Александра Головина.

По информации Liverpool Echo, монегаски потребовали за своего игрока 46 миллионов евро.

"Информация, что "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро - это абсолютная чушь", - заявил Брандс.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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