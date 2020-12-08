В еврокубках не будет минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

Пресс-служба УЕФА сообщила, что в предстоящих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы не планирует организовывать минуту молчания в память о легендарном футболисте сборной СССР Викторе Понедельнике. Об этом в сообщает корреспондент Андрей Панков.

Форвард скончался 5 декабря в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед всеми матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги была организована минута молчания.

Виктор Понедельник начинал карьеру игрока в 1956 году в ростовском "Торпедо", который позднее был переименован в "Ростсельмаш". в 1960 получил приглашение в сборную СССР, за которую провел 29 матчей и забил 20 голов.