В еврокубках осталось два российских футболиста

Фото инстаграм Никиты Хайкина

На этой неделе определились четвертьфиналисты текущего розыгрыша еврокубков.

До указанной стадии сумели дойти только два футболиста из России - это полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук и вратарь "Буде-Глимта" Никита Хайкин.

Накануне из европейских турниров вылетели Александр Головин ("Монако"), Фёдор Чалов ("Базель") и Андрей Лунев ("Байер").

Напомним, что Миранчук с "Аталантой" выступает в Лиге Европы, а Хайкин с "Буде-Глимтом" - в Лиге Конференций.

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