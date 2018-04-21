В Европарламенте призвали к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

60 депутатов Европарламента опубликовали открытое письмо, адресованное руководителям стран Евросоюза.

Как сообщает L’Equipe, в документе предлагается устроить дипломатический бойкот ЧМ-2018 из-за "авторитарного и антизападного пути" президента России Владимира Путина.

Напомним, что ранее бойкотировать мундиаль решило правительство Великобритании в связи с "делом Скрипаля".

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