В Европе остались только два чемпионата, которые не приостановили из-за коронавируса

На данный момент в Европе всего два чемпионата продолжаются, несмотря на пандемию китайского коронавируса COVID-19.

В футбол продолжают играть в турецкой Суперлиге и белорусской Высшей лиге. При этом в Турции число заболевших составляет около 100 человек, в Беларуси - около 50.

Во всем мире коронавирусом заболели более 200 тысяч человек. Число умерших превысило восемь тысяч человек.

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