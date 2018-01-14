В фантастическом матче "Ливерпуль" наносит "Манчестер Сити" первое поражение в сезоне

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В фантастическом матче "Ливерпуль" наносит "Манчестер Сити" первое поражение в сезонеВсе любители футбола с замиранием сердца ждали центрального события 23-го тура английской Премьер-Лиги, в рамках которого "Ливерпуль" на родном "Энфилде" принимал "Манчестер Сити". Считалось, что именно мерсисайдцам удастся прервать феноменальную беспроигрышную серию "горожан", которые в нынешнем сезоне просто беспощадны ко всем своим оппонентам. Манкунианцы лидируют с отрывом от ближайшего преследователя в 15 пунктов и уже сейчас о какой-либо конкуренции за чемпионский титул и речи быть не может. Зато "красные" ведут отчаянную борьбу за место в зоне Лиги Чемпионов и подошли к статусному матчу в качестве замыкающего топ-4.

В поединке первого круга на "Этихаде" "Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0, но это был как раз тот случай, о котором стоит говорить, как об исключении из правил, потому как большую часть встречи "скаузеры" играли в меньшинстве. Тем не менее, подопечные Юргена Клоппа жаждали взять реванш. Немецкий специалист в свойственной для себя манере принялся удивлять всех еще до матча, поставив в ворота дублера Симона Миньоле Лориса Кариуса, а позицию правого крайнего занял Джо Гомез, а не Трент Александер-Арнольд, который в последнее время зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Также вне заявки оказался и дорогостоящий новичок Вирджил ван Дейк из-за повреждения подколенного сухожилия. У "Манчестер Сити" со стартового состава выпал только Давид Силва, которого заменил Илкай Гюндоган.

С первых же минут встречи команды начали на высоких скоростях, хозяева завладели территориальным преимуществом и уже на девятой минуте повели в счете. Алекс Окслейд-Чемберлен взял на себя инициативу, продвинулся чуть вперед и неотразимым ударом из-за пределов штрафной площади в дальнюю "шестерку" заставил капитулировать Эдерсона. Быстрый пропущенный гол несколько выбил из колеи "Манчестер Сити", а "красные" продолжали атаковать, неплохие моменты имели хозяева с участием Мохамеда Салаха, но египтянин злоупотреблял индивидуализмом и часто терял мяч.

В середине первого тайма хозяева взяли паузу, тем самым отдав инициативу манкунианцам, но попытки Де Брюйне и Агуэро восстановить паритет не увенчались успехом. Правда, под занавес первой 45-ти минутки неожиданно подопечные Гвардиолы все сравняли счет. Лерой Сане легко на левом фланге убрал Джо Гомеза и, войдя в штрафную, мощным ударом в ближний угол расстрелял Лориса Кариуса. Плохо сыграли защитник и вратарь мерсисайдцев, ну а немецкий легионер "Сити" сыграл выше всяких похвал.

С началом второй половины встречи команды продолжили играть без центра поля, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" отвечали атаку на атаку, пока на 59-й минуте мерсисайдцы снова не вышли вперед. Окслейд-Чемберлен отдал шикарный пас на Фирмино, который в рамках правил оттеснил Стоунза и элегантно перебросил мяч над своим соотечественником. Забив второй гол "красные" поймали свой пресловутый кураж, в то время, как "голубые" дрогнули. Уже через две минуты хозяева увеличили преимущество в счете: фантастический по красоте гол забил Садио Мане, сняв паутину с "девятки" ворот Эдерсона.

Не успели прийти в себя подопечные Гвардиолы, как уже на 68-й минуте счет стал разгромным. Неудачно вынес мяч Эдерсон, заодно потеряв ворота, чем сполна воспользовался Салах, почти с центра поля забросив сферу за шиворот бразильскому стражу ворот "горожан". Манкунианцы не были бы стол явными лидерами, если бы так запросто сдались. В концовке поединка гости отыграли два гола усилиями Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана, но на большее уже не хватило ни времени, ни сил.

Таким образом, в суперголевом фестивальном поединке "Ливерпуль" все-таки наносит "Манчестер Сити" первое поражение в сезоне и взбирается на третью строчку в турнирной таблице, вытесняя "Челси".

"Ливерпуль" –  "Манчестер Сити" – 4:3

Голы: Окслейд-Чемберлен, 9 – 1:0, Сане, 40 – 1:1, Фирмино, 59 – 2:1, Мане, 61 – 3:1, Салах, 68 – 4:1, Бернарду Силва, 84 – 4:2, Гюндоган, 90+3 – 4:3

"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 90+4), Фирмино

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Стерлинг (Бернарду Силва, 71), Сане, Агуэро

Богдан Архипенко

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