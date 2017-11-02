В фантастическом матче "Манчестер Сити" обыгрывает "Наполи" и выходит в плей-офф
Безусловно, в одном из центральных поединков не только второго игрового дня, но и всего четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов на легендарном стадионе "Сан-Паоло" местный "Наполи" принимал "Манчестер Сити". Вывеска в контексте нынешнего самая что ни на есть мощная. Между собой встречались команды сверхатакующего стиля, за игрой которых приятно наблюдать всем и даже тем, кто не очень любит английскую Премьер-Лигу и Серию А.
Первый раунд неаполитано-манчестерского противостояния в Англии завершился довольно-таки уверенной победой "горожан", хоть и не с очень убедительным счетом 2:1. Расклады в квартете "F", который представляют обе команды, перед четвертым туром были таковы, что манкунианцам для выхода в плей-офф достаточно было увезти из Апеннин одно очко. У "лазурных" ситуация посложнее. Подопечным Маурицио Сарри необходима была только победа, потому как итальянскому клубу за участие в 1/8 финала приходится соревноваться с настырным донецким "Шахтером", у которого было на три очка больше.
Главнокомандующий неаполитанцев выставил прогнозируемую одиннадцатку игроков. Пеп Гвардиола, в свою очередь, предоставил отдых двум игрокам основного состава Кайлу Уокеру и Давиду Силве, вместо которых с первых минут появились Данило и Илкай Гюндоган соответственно. Поединок начался с того, что "Манчестер Сити" взял мяч под свой контроль. Правда, "Наполи" не стал долго терпеть и уже по истечении десяти минут включился в игру, играя первым номером. Поддавливая манкунианцев "партенопейцы" практически на экваторе первого тайма пожали плоды. Дрис Мертенс в касание отдал на несущегося в штрафную Лоренцо Инсинье, и тот легко переиграл Эдерсона.
Пропущенный гол заставил гостей оживиться и уже на 34-й минуте "Сити" достаточно легко отыгрался. Отаменди выиграл воздух у Хисая и результативным выстрелом головой замкнул подачу от Гюндогана. Под конец первого сложилось такое впечатление, что перестал играть "Наполи", за что едва не расплатились еще к перерыву. Сначала Стоунз простил неаполитанцев, а потом и арбитр в спорном эпизоде с падением Стерлинга в штрафной площади не стал давать пенальти.
Перерыв пошел на пользу англичанам, потому как уже на 48-й минуте команда Гвардиолы вышла вперед. Все-таки не смог остаться без забитого мяча Стоунз. Центральный защитник "горожан" сильно пробил головой, после чего мяч рикошетом от перекладины таки пересек линию ворот, что без раздумий зафиксировал судья. К чести ребят Сарри, хозяева быстро вернулись в игру. На 62-й минуте Сане сбил Альбиоля в пределах штрафной, а пенальти хладнокровно реализовал Жоржиньо.
Насыщенным на события выходил поединок, никто не желал уступать. Но команда у Гвардиолы выше классом и это сказывалось на игре. На 69-й минуте "Сити" поймал "Наполи" на контратаке, снова выйдя вперед. Серхио Агуэро расстрелял дальнюю "шестерку" ворот Рейны, а этот гол для аргентинца 178, что позволило ему стать единоличным лидером в списке лучших бомбардиров в истории манчестерского клуба.
Но и это было еще не все. Уже в компенсированное время гости снова подловили хозяев на контратаке, а Стерлинг, выбежав на свидание с голкипером легко того переиграл. Таким образом, в осень насыщенном поединке "Манчестер Сити" обыгрывает "Наполи" и тем самым бронирует себе досрочный выход в плей-офф.
"Наполи" – "Манчестер Сити" – 2:4
Голы: Л. Инсинье, 21 – 1:0, Отаменди, 34 – 1:1, Стоунз, 48 – 1:2, Жоржиньо, 62 (с пенальти) – 2:2, Агуэро, 69 – 2:3, Стерлинг, 90+2 – 2:4
"Наполи": Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гюлам (Маджио, 31), Аллан (Рог, 75), Жоржиньо (Унас, 82), Хамшик, Кальехон, Л. Инсинье, Мертенс
"Ман Сити": Эдерсон, Данило, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Давид Силва, 71), Де Брюйне, Стерлинг, Сане (Жезус, 90), Агуэро (Бернарду Силва, 76)
Богдан Архипенко
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