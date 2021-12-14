В "Ференцвароше" отреагировали на слухи о назначении Черчесова

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В "Ференцвароше" отреагировали на слухи о назначении Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Пресс-служба "Ференцвароша" прокомментировала новость, согласно которой команду может возглавить экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова. Можем говорить лишь о том, что у нас есть на сегодняшний момент: Петер Штегер покидает "Ференцварош", а его преемником на данный момент является Чаба Мате", - сообщили в венгерском клубе.

В июле Черчесова уволили из сборной России после провального выступления на Евро-2020. С тех пор он остаётся без работы.

"Ференцварош" идёт на втором месте в чемпионате Венгрии, а в Лиге Европы команда финишировала последней в группе и вылетела из еврокубков.

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