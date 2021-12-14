В "Ференцвароше" отреагировали на слухи о назначении Черчесова
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Пресс-служба "Ференцвароша" прокомментировала новость, согласно которой команду может возглавить экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.
"Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова. Можем говорить лишь о том, что у нас есть на сегодняшний момент: Петер Штегер покидает "Ференцварош", а его преемником на данный момент является Чаба Мате", - сообщили в венгерском клубе.
В июле Черчесова уволили из сборной России после провального выступления на Евро-2020. С тех пор он остаётся без работы.
"Ференцварош" идёт на втором месте в чемпионате Венгрии, а в Лиге Европы команда финишировала последней в группе и вылетела из еврокубков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19