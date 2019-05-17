В Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы
В защитнике ЦСКА и сборной России Марио Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы. Об этом пишет журналист Гильем Балаге в своем твиттере.
По данным издания, защитника хотят купить "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Бавария", "Барселона" и "Челси". Его цена - 25 миллионов евро.
Ранее в СМИ была информация об интересе "Зенита" в Фернандесе.
В текущем сезоне 28-летний футболист участвовал в 33 матчах, отметившись 1 голом и 9 ассистами.
Не пропустите: Широков: "Если ЦСКА не попадет никуда в еврокубках, переход Фернандеса в "Зенит" осуществим"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16