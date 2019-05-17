В Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы

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В Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы

В защитнике ЦСКА и сборной России Марио Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы. Об этом пишет журналист Гильем Балаге в своем твиттере.

По данным издания, защитника хотят купить "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Бавария", "Барселона" и "Челси". Его цена - 25 миллионов евро.

Ранее в СМИ была информация об интересе "Зенита" в Фернандесе. 

В текущем сезоне 28-летний футболист участвовал в 33 матчах, отметившись 1 голом и 9 ассистами.

Не пропустите: Широков: "Если ЦСКА не попадет никуда в еврокубках, переход Фернандеса в "Зенит" осуществим"| http://soccernews.ru
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