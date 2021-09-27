В "Фейеноорде" оценили шансы выкупить Тиля у "Спартака"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Технический директор "Фейеноорда" Франк Арнесен выразил мнение, что у голландского клуба немного шансов выкупить арендованного у московского "Спартака" полузащитника Гуса Тиля.

"Чем лучше Тиль играет за "Фейеноорд", тем меньше у нас шансов сохранить его. Мы бы хотели, чтобы он остался. Но мы не сможем платить ему такую же зарплату, какую он получает в России", - цитирует Арнесена издание Voetbal Flitsen.

В нынешнем сезоне 23-летний Тиль провел за "Фейеноорд" 13 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2024 года.

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