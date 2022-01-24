В "Фейеноорде" подтвердили переговоры об аренде хавбека "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Технический директор "Фейеноорда" Фрэнк Арнесен заявил о планах клуба заполучить полузащитника московского "Спартака" Йоррита Хендрикса.

"Речь идёт об аренде, но с правом выкупа", - цитирует Арнесена Algemeen Dagblad.

В текущем сезоне голландский хавбек сыграл за "Спартак" 11 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 1,8 миллиона евро.

"Красно-белые" готовы расстаться с Хендриксом, чтобы освободить место в заявке для другого легионера, однако сам футболист ранее блокировал свой уход.

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