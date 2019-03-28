В ФФУ уверены, что сборная Украины избежит технических поражения в квалификации Евро-2020

Теги украинажуниор мораеспортугалиялюксембург

В ФФУ уверены, что сборная Украины избежит технических поражения в квалификации Евро-2020

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Запесоцкий считает, что сборной Украины не будут засчитаны технические поражения в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020  с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1), сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, что португальцы и люксембуржцы подали протест по поводу участия в матчах бразильца Жуниора Мораеса, который за несколько дней до матчей получил украинское гражданства. При этом, Мораес не прожил в Украине требуемые пять лет без перерыва.

"Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020", - приводит слова Запесоцкого официальный сайт ФФУ.

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