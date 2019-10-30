В FIFA 20 исправили внешность Рибери после возмущения игрока
Компания EA Sports, которая является разработчиком футбольного симулятора FIFA 20, исправила внешность в игре французского полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери.
Ранее футболист выразил недоумение тем, как он выглядит в симуляторе. В итоге конкуренты FIFA - разработчики симулятора Pro Evolution Soccer предложили французу свою игру.
Было.
Стало.
36-летний хавбек перешел в "Фиорентину" минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Рибери провел за флорентийский клуб девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Рибери серьезно наказан за конфликт с лайнсменом в матче Серии А. | http://soccernews.ru
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|Болонья
|9
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|Милан
|9
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