В ФИФА начали расследование в отношении "Челси", информирует английская пресса. Лондонцев проверяют на предмет законности переходов в клуб игроков до 18 лет.

Суть правила о переходе юных игроков заключается в том, что трансферы футболистов до 18 лет запрещены, если их родители не эмигрировали не по футбольным причинам.

Ранее подобную проверку не смогли пройти "Барселона", "Атлетико" и "Реал": "блаугранас" и "матрасники" были наказаны трансферным баном, а вот "сливочные" смогли выиграть апелляцию.

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