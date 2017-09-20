В ФИФА начали расследование в отношении "Челси"

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В ФИФА начали расследование в отношении "Челси"

В ФИФА начали расследование в отношении "Челси", информирует английская пресса. Лондонцев проверяют на предмет законности переходов в клуб игроков до 18 лет. 

Суть правила о переходе юных игроков заключается в том, что трансферы футболистов до 18 лет запрещены, если их родители не эмигрировали не по футбольным причинам. 

Ранее подобную проверку не смогли пройти "Барселона", "Атлетико" и "Реал": "блаугранас" и "матрасники" были наказаны трансферным баном, а вот "сливочные" смогли выиграть апелляцию. 

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4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
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6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
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