В ФИФА отреагировали на информацию об увеличении длительности матчей на ЧМ-2022
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировала информацию о том, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре продолжительность матча может быть увеличена до 100 минут.
"ФИФА не планирует никаких изменений, связанных с увеличением продолжительности матчей. Подобные нововведения не планируются ни на чемпионате мира-2022, ни в других турнирах", - говорится в официальном твиттере организации.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Не пропустите: Кейн не против переговоров с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Карпин высказался о победе "Ростова" над "Крыльями Советов"
-
В ФИФА отреагировали на информацию об увеличении длительности матчей на ЧМ-2022
-
Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам
-
ПСЖ может купить лидера "РБ Лейпциг"
-
Тухель отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Погба сделал выбор между ПСЖ и "Ювентусом"
-
"Аугсбург" обыграл "Майнц" в Бундеслиге
-
Хави ярко высказался о ситуации с Дембеле
-
"Ростов" победил "Крылья Советов" и отдалился от зоны вылета
-
Названа причина отказа "Манчестер Юнайтед" от приглашения Почеттино
-
ПСЖ намерен улучшить предложение для Мбаппе
-
Источник: Эрик тен Хаг возглавит "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" работает над трансфером Депая
-
"Вы серьезно?". Клопп высказался о возможности "Ливерпуля" приобрести Холанда
-
Кейн не против переговоров с "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду прокомментировал награду лучшему игроку месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
"Наполи" может забрать у "Ромы" Дзаньоло
-
"Ювентус" может купить основного защитника "Фиорентины"
-
Куртуа обратился к потенциальным покупателям "Челси"
-
Нагельсманн рассказал, что хочет подписать Мбаппе и де Йонга
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3