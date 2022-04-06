В ФИФА отреагировали на информацию об увеличении длительности матчей на ЧМ-2022

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировала информацию о том, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре продолжительность матча может быть увеличена до 100 минут.

"ФИФА не планирует никаких изменений, связанных с увеличением продолжительности матчей. Подобные нововведения не планируются ни на чемпионате мира-2022, ни в других турнирах", - говорится в официальном твиттере организации.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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