В ФИФА отреагировали на решение WADA по России

Теги россияфифа

В ФИФА отреагировали на решение WADA по России

ФИФА выступила с заявлением по поводу решения ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.

Ранее несколько европейских СМИ сообщили, что отстранение России включает футбольный ЧМ-2022.

"ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполнительным комитетом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциация летних олимпийских международных спортивных федераций), чтобы уточнить сферу действия решения в отношении футбола", - говорится в сообщении ФИФА.

А еще: Колосков: "Твёрдо убежден, что футбола запреты WADA не коснутся"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов