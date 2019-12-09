В ФИФА отреагировали на решение WADA по России

ФИФА выступила с заявлением по поводу решения ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.

Ранее несколько европейских СМИ сообщили, что отстранение России включает футбольный ЧМ-2022.

"ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполнительным комитетом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциация летних олимпийских международных спортивных федераций), чтобы уточнить сферу действия решения в отношении футбола", - говорится в сообщении ФИФА.

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