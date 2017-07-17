В ФИФА отреагировали на трагедию на стадионе в Сенегале

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В ФИФА отреагировали на трагедию на стадионе в СенегалеВ ФИФА выразили соболезнования Сенегальской федерации футбола в связи с трагедией, которая произошла после футбольного матча в Дакаре.

"ФИФА приносит искренние соболезнования семьям погибших и выражает поддержку обоим клубам и Африканской конфедерации футбола", – говорится на официальном сайте организации.

Напомним, что после финального матча Кубка Сенегала между "Уакам" – "Стад де Мбур" в результате потасовок на стадионе обвалилась стена. В результате трагедии погибли восемь человек. | http://soccernews.ru

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