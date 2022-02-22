В ФИФА отреагировали на возможный перенос матча Россия - Польша в другую страну
В пресс-службе ФИФА отреагировали на информацию о возможном переносе места проведения полуфинального стыкового матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.
"ФИФА следит за ситуацией. Прямо сейчас матч Россия — Польша запланирован на 24 марта", — сообщили Sport24 в пресс-службе ФИФА.
Напомним, что матч Россия - Польша должен пройти в Москве на стадионе "ВТБ Арена". При этом министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал перенести матч в другую страну из-за признания Россией республик "ДНР" и "ЛНР".
Не пропустите: Агент Тюкавина высказался об интересе "Боруссии" Дортмунд к игроку. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Неймар высказался о несостоявшемся возвращении в "Барселону"
-
В ФИФА отреагировали на возможный перенос матча Россия - Польша в другую страну
-
"Барселона" может купить двух игроков в случае неудачи с трансфером Холанда
-
Гасперини наказан за оскорбление арбитра
-
Кокорин не покинет "Фиорентину"
-
"Арсенал" нацелился на звезду "Атлетико"
-
Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга
-
Ивуариец Гбамен назвал причину перехода в ЦСКА
-
Моуринью наказан за жест в адрес арбитра
-
Клопп высказался о борьбе за титул АПЛ с "Манчестер Сити"
-
Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"
-
"Реал" хочет прописать гигантские отступные в контрактах Милитао и Винисиуса
-
ПСЖ хочет подписать таланта "Ювентуса" на замену Мбаппе
-
Тухель высказался о проблемах "Челси" с нападающими
-
"Уфа" подписала защитника "Селтика"
-
Тебас высказался о будущем Мбаппе и Холанда
-
Себальос видит себя вне "Реала"
-
Агуэро рассказал, что боится играть в футбол
-
"Рома" хочет подписать хавбек "Тоттенхэма"
-
Шварц высказался о трансферной политике "Динамо"