В ФИФА отреагировали на возможный перенос матча Россия - Польша в другую страну

В пресс-службе ФИФА отреагировали на информацию о возможном переносе места проведения полуфинального стыкового матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

"ФИФА следит за ситуацией. Прямо сейчас матч Россия — Польша запланирован на 24 марта", — сообщили Sport24 в пресс-службе ФИФА.

Напомним, что матч Россия - Польша должен пройти в Москве на стадионе "ВТБ Арена". При этом министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал перенести матч в другую страну из-за признания Россией республик "ДНР" и "ЛНР".

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