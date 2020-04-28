В ФИФА заявили, что досрочное завершение сезона поможет избежать второй волны коронавируса
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге заявил, что если сезон возобновится, это может спровоцировать вторую волну коронавируса.
"Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Это просто. Футбол на данный момент не является одной из важных вещей в жизни. В таком случае мы могли бы избежать второй волны эпидемии, которая не исключена", - цитирует Д'Хоге The Telegraph.
По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом.
А еще: Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"| http://soccernews.ru
главное
-
Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России
-
Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"
-
Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе
-
Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века
-
Титул АПЛ за 5 лет, балласт из топ-клубов и лучшая академия в Англии: что хотят построить арабские владельцы в обновленном "Ньюкасле""
Лента новостей
-
Мостовой прокомментировал очередное обращение Путина
-
"Эвертон" готов предложить четырехлетний контракт Хамесу Родригесу
-
Невеста Зинченко в инстаграме опубликовала милое фото с футболистом
-
В ФИФА заявили, что досрочное завершение сезона поможет избежать второй волны коронавируса
-
Заслуженный тренер России Бышовец высказался о ситуации с голкипером Фроловым, раскритиковавшим власть
-
Премьер-министр Франции высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2
-
Слуцкий в инстаграме выложил шуточное видео
-
Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России
-
ПСЖ готов купить за 22 миллиона евро защитника "Порту"
-
1
Защитник Жиго не сомневается в светлом будущем "Спартака"
-
Экс-игрок сборной Украины Алиев выступил с обращением в связи с публикациями о себе
-
3
Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это’О ярко высказался о Месси
-
Защитник "Спартака" Жиго заявил, что пока неизвестно, когда возобновятся тренировки в клубе
-
L'Equipe: чемпионат Франции досрочно завершен
-
Главный тренер тульского "Арсенала" рассказал, когда команда выйдет из самоизоляции
-
На "Ростов Арене" завершился проект по реновации футбольного поля
-
Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"
-
Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca
-
Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе
-
Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4