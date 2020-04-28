В ФИФА заявили, что досрочное завершение сезона поможет избежать второй волны коронавируса

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В ФИФА заявили, что досрочное завершение сезона поможет избежать второй волны коронавируса

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге заявил, что если сезон возобновится, это может спровоцировать вторую волну коронавируса.

"Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Это просто. Футбол на данный момент не является одной из важных вещей в жизни. В таком случае мы могли бы избежать второй волны эпидемии, которая не исключена", - цитирует Д'Хоге The Telegraph.

По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом.

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