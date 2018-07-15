В финале ЧМ-2018 было забито столько же голов, сколько в четырех предыдущих финалах мундиалей

В финале Чемпионата Мира-2018 было забито столько же голов, сколько в четырех предыдущих финалах мундиалей.

Так, сборные Франции и Хорватии на двоих забили те же шесть мячей, что и Бразилия и Германия в 2002-м, Италия и Франция в 2006-м, Испания и Нидерланды в 2010-м и Германия и Аргентина в 2014-м годах вместе взятые.

Напомним, на ЧМ-2018 была сыграна только одна нулевая ничья. | soccernews.ru