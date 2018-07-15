В финале ЧМ-2018 друг против друга сыграют одноклубники из пяти клубов

Сразу в пяти европейских клубах есть одновременно представители финалистов Чемпионата Мира-2018 сборных Франции и Хорватии.

Сегодня одноклубники сыграют за свою страну друг против друга.

"Атлетико": Люка Эрнандес и Антуан Гризманн (Франция) - Шиме Врсалько (Хорватия)

"Барселона": Самуэль Умтити и Усман Дембеле (Франция) - Иван Ракитич (Хорватия)

"Реал": Рафаэль Варан (Франция) - Матео Ковачич и Лука Модрич (Хорватия)

"Ювентус": Блез Матюиди (Франция) - Марио Манджукич (Хорватия)

"Монако": Джибриль Сидибе и Тома Лемар (Франция) - Даниел Субашич (Хорватия)

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