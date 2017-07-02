В финале Кубка Конфедераций арбитр не удалил игрока сборной Чили за умышленный удар, несмотря на просмотр видеоповтора
В финале Кубка Конфедераций Германия обыграла Чили со счетом 1:0.
На 63-й минуте поединка защитник чилийцев Гонсало Харе умышленно ударил локтем в лицо форварда немцев Тимо Вернера.
Главный арбитр Милорад Мажич просмотрел этот эпизод на повторе, но все равно показал Харе только желтую карточку.
По окончании поединка судья был освистан фанатами.
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