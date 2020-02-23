В финале Кубка Легенд произошел громкий скандал из-за судейства

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В финале Кубка Легенд произошел громкий скандал из-за судейства

Сборная Звезд покинула поле в финале Кубка Легенд со сборной России.

Инцидент произошел во втором тайме при счете 4:4 из-за удаления Йона-Арне Риисе. До этого был удален Йосси Бенаюн.

Через некоторое время иностранцы вернулись на поле под овации трибун. Красная карточка Риисе была заменена на желтую. 

Обслуживает матч арбитр Александра Пономарева.

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