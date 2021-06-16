В Финляндии дали необычное прозвище Дзюбе

Финский сайт Ilta Sanomat опубликовал статью о предстоящем матче чемпионата Европы между сборными Финляндии и России, назвав форварда россиян Артема Дзюбу "Большим Злым Волком".

"Финский "плюшевый медведь" Паулус Араюури против "Большого Злого Волка" Артема Дзюбы. Эту дуэль фанаты ждали месяцами, а Араюури - вообще всю жизнь. 197-сантиметровый Дзюба будет единственным форвардом в сборной России, а защитник, который ниже Артема на 5 см, будет с ним бороться. Не исключены синяки в такой дуэли", - говорится в статье.

Матч Финляндия - Россия состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи - в 16:00.

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