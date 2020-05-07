В "Фиорентина" объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом в клубе

В "Фиорентине" обнаружено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте.

6 мая в клубе были проведены тесты, по итогам которых у 3 игроков и 3 сотрудников итальянского клуба был выявлен Covid-19. Имена заболевших не оглашаются.

Заразившиеся изолированы, оставшиеся футболисты тренируются по индивидуальной программе.

Напомним, итальянские клубы постепенно вводят занятия с футболистами на базах клуба.

По последним данным, в мире коронавирусом больны более 3,6 миллиона человек.

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