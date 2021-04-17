В "Фиорентине" не знают, сколько ещё пропустит Кокорин

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В "Фиорентине" не знают, сколько ещё пропустит Кокорин

Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа

"Фиорентина" дала комментарий о сроках восстановления нападающего Александра Кокорина.

"У нас пока нет сроков по возвращению Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит ещё тоже неизвестно", - сообщила пресс-служба "фиалок" в ответ на запрос "СЭ".

Напомним, что в январе итальянский клуб купил Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро.

С тех пор 30-летний россиянин принял участие в трёх матчах. Из-за мышечной травмы он не играет с 3 марта.

Не пропустите: Кокорин пропустит шестой матч "Фиорентины" подряд. | http://soccernews.ru
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