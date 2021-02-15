В "Фиорентине" отреагировали на приезд массажиста Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокорин

В "Фиорентине" отреагировали на приезд массажиста Кокорина

Руководство флорентийской "Фиорентины" не собирается разрешать нападающему команды россиянину Александру Кокорину пользоваться услугами его личного массажиста Сергея Колесникова, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям издания, в клубе не видят смысла в привлечении стороннего специалиста. Клуб разработал для форварда специальную программу тренировок, чтобы он набрал форму как можно скорее. Кроме того, Кокорину выделены персональный переводчик и личный водитель.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За итальянский клуб он провел 1 матч.

Не пропустите: Аршавин высказался об отсутствии Кокорина в составе "Фиорентины" на матч с "Сампдорией". | http://soccernews.ru
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