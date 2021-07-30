В "Фиорентине" отрицают намерение продать Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокорин

В "Фиорентине" отрицают намерение продать Кокорина Фото: твиттер "Фиорентины"

Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо не подтвердил информацию, что клуб хочет продать Александра Кокорина.

"Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения.

На данный момент Александр - футболист "Фиорентины". Тренерский штаб рассчитывает на него. На последней пресс-конференции у главного тренера спрашивали о Кокорине - он не сказал ни одного негативного слова в адрес футболиста", - заявил Ди Франческо.

Ранее появилась информация, что "Фиорентина" предложила услуги игрока клубам из России и Турции.

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