В "Фиорентине" прокомментировал слухи о травме Кокорина
Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен
В "Фиорентине" прокомментировали информацию, что российский форвард Александр Кокорин не сыграет в матче 9-го тура Серии А против "Кальяри".
"Кокорин пропустит матч с "Кальяри"? Нет, на данный момент неизвестно, пропустит ли он матч. Нужно подождать", — рассказали для "Спорт-Экспресс" пресс-служба "Фиорентины".
Игра между "Фиорентиной" и "Кальяри" пройдет 24 октября в 16.00 по московскому времени.
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