В "Фиорентине" прокомментировал слухи об интересе к Ларссону

Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде прокомментировал слухи о том, что "фиалки" заинтересованы в шведском нападающем московского "Спартака" Джордане Ларссоне.

"Это неправда. Мы не заинтересованы в Ларссоне", – заявил Праде.

Ранее сообщалось, что флорентийский клуб находится в поисках замены нападающему Душану Влаховичу на тот случай, если его купят уже в январе.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ларссон сыграл восемь матчей, в которых не сумел отличиться забитыми голами.

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