В "Фиорентине" прокомментировали информацию об интересе к Кокорину

Спортивный директор итальянской "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что клуб не интересуется нападающим московского "Спартака" Александром Кокориным.

"Сейчас мы не думаем о Кокорине. У нас не то турнирное положение, чтобы размышлять о трансферах. Я впервые слышу, что "Фиорентина" обращалась к "Спартаку" по Кокорину. Про 15 миллионов евро компенсации, которую якобы запросил у нас московский клуб, я тоже никогда не слышал", – приводит слова Праде Metaratings.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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