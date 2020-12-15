В "Фиорентине" прокомментировали информацию про интерес клуба к Кокорину
Помощник спортивного директора флорентийской "Фиорентины" Андреа Манчини прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину.
"Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это все, что я могу сказать о нем. Интерес со стороны "Фиорентині" Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжелое турнирное положение в чемпионате: мы идём на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или руководству "Фиорентины", — приводит слова Манчини Metaratings.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: СМИ: Кокорин потеряет часть зарплаты, если не выполнит план по голам на сезон. | http://soccernews.ru
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