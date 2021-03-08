В "Фиорентине" прокомментировали травму Кокорина

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В "Фиорентине" прокомментировали травму Кокорина

Пресс-служба "Фиорентины" дала комментарий "Р-Спорт" касательно повреждения нападающего Александра Кокорина.

"Со дня на день медицинский штаб подробно оценит состояние Кокорина. Он приступит к тренировкам в общей группе, когда ему разрешат врачи", - сообщили в флорентийском клубе.

В субботу стало известно, что 29-летний россиянин получил мышечную травму левого бедра. По информации "РБ-Спорт", он пропустит не менее недели.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В составе "фиалок" он принял участие в трёх встречах, во всех случаях выходя на замену во втором тайме, результативными действиями не отличался.

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