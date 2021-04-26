В "Фиорентине" сообщили новую информацию о состоянии Кокорина
Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо рассказал о состоянии российского нападающего команды Александра Кокорина.
"До субботы Кокорин тренировался индивидуально. Сейчас он все еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе. Сыграет ли он в ближайших двух турах против "Болоньи" или "Лацио"? Пока не знаю", — приводит слова Ди Франческо "Спорт-Экспресс".
Напомним, что форвард получил травму бедра 3 марта в матче чемпионата Италии с "Ромой" (1:2). С тех пор Кокорин на поле не выходил.
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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