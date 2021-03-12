В ФНЛ побит рекорд результативности за один сезон

Форвард самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев стал рекордсменом ФНЛ.

25-летний футболист уже забил 25 мячей в текущем розыгрыше турнира. Это новый рекорд результативности за один сезон.

Сергеев превзошёл достижение Кирилла Панченко, который в сезоне 2016/17 в составе московского "Динамо" отличился 24 голами.

Стоит отметить, что в расчёт не брался показатель Руслана Мухаметшина из "Мордовии", поразившего ворота соперников 31 раз в сезоне 2011/12. Тот розыгрыш ФНЛ длился полтора года из-за перехода на систему "осень-весна".

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