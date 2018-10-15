В ФНЛ прокомментировали новый скандал с пьяными футболистами

Теги крылья советовгеоргий тигиев

В ФНЛ прокомментировали новый скандал с пьяными футболистамиПрезидент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что ему стыдно за поведение игроков "Крыльев Советов" Евгения Башкирова и Георгия Тигиева, которых задержали за вождение в нетрезвом виде. Напомним, что в организме последнего нашли амфетамин.

"Меня переполняет невероятное чувство стыда. Это связано не c конкретными поступками футболистов, а с тем, что такие ситуации вообще происходят и профессиональные спортсмены оказываются в них замешаны.

Честно, я нахожусь просто в шоке. Никогда не мог представить, что такое возможно в 2018 году в нашей стране.

Сейчас нет смысла думать, что с ними будет со спортивной точки зрения. На данный момент непонятно, как вообще сложится их дальнейшая судьба. В остальном разберутся правоохранительные органы", - сказал он.

Читайте: В организме у защитника "Спартака" обнаружен амфетамин | http://soccernews.ru

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