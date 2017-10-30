В Football Manager 2018 футболисты смогут признаваться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации

В компьютерной игре Football Manager 2018 футболисты смогут признаваться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Комментируя нововведение в игре, руководитель разработки Football Manager Майлс Джейкобсон отметил: "Мы решили включить это в игру, чтобы все знали, что футболисты-геи есть. Мы знаем от профессиональных игроков, что в спорте есть геи, но они чувствуют, что не готовы совершать каминг-аут. Такая проблема - это глупость. В 2017-м году мы не можем быть в мире, где нельзя быть самим собой, это сумасшествие".

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